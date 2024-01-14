新北割頸案震驚社會，有網友就在網路號召並發起「孩想陪你長大」社群，希望藉此讓大眾重視此次事件對於校園安全的重要性，今（14）日正式送出提案，等審核通過即可連署，召集人徐妮妮表示希望平台能夠順利審核他們的提案，5000人連署通過即可有機關單位的正面回應，這是他們樂見的，後續將於1月20日進行北中南大連署，目前正在研議相關活動內容，也將在3月16日舉辦靜坐活動，場地正在確認中。

先前「孩想陪你長大」於6日舉辦快閃活動，號召民眾在立法院前，為受害學生默哀，也在便條紙上，寫下對修法的期待，更預告大家將在總統大選隔一天發起連署。徐妮妮說希望機關單位不要再忽視他們的問題，他們的憤怒及恐懼需要被正視，逃避解決不了問題。

「孩想陪你長大」在臉書寫下提案內容包含，一、強化校園安全與縫補社會安全網，給予學生安全的校園環境，強化「接住少年」的那張社會安全網，並加強家庭教育的轉變與應承擔的責任。二、少年事件處理法與刑法之爭議與檢討，並針對不足部分予以審視修訂，包含《刑法》、《少事法》相關修正措施，也期盼能強化社會溝通與落實法律普及教育。

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