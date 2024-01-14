高雄全家海神差點把自己大幅領先優勢搞砸了！上半場一度領先27分的海神，卻被新北中信特攻下半場變成超前兩分，幸好海神及時回穩，最後仍以99比93擊退特攻，勇奪3連勝，海神主控布銳克曼貢獻24分、11助攻與10藍版的大三元表現。

海神挾著地主優勢，開賽就壓著特攻打，一波20比5猛攻，轉眼把領先差距拉開，上半場結束前夕，更取得63比36大幅領先；但到下半場完全風雲變色，因為受到特攻壓迫防守影響，海神進攻越來越不順，也讓特攻逐漸縮小落後差距。

甚至打到比賽還剩5分47秒，克力斯的兩分球幫助特攻取得90比88首度超前，幸好海神接下來連拿6分重新搶回領先優勢，克力斯的三分球，縮小差距到1分，但在最後1分14秒庫薩斯兩罰中1，阿巴西更吞個人第6犯宣告畢業。

克力斯卻在最後9.2秒被吹兩次運球違例，就算他不斷跟裁判強調球有被庫薩斯撥到，可惜並未受到裁判採信，特攻只好把庫薩斯故意送上罰球線，他在最後8.2秒兩罰俱中，接著特攻出手沒進，布銳克曼搶到籃板完成大三元，接著兩罰俱中帶走勝果。