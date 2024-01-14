國人不必出國到日本，也能欣賞美麗櫻花！桃源區櫻花季將在1月20日開跑，桃粉色櫻花已遍佈滿山，坐落在海拔約1500公尺的寶山二集團櫻花公園，是高雄每年賞櫻的好去處，櫻花公園周邊市集在今天開始擺攤，為桃源區櫻花季打前哨站。

桃源區長杜司偉表示，桃源區櫻花種植面積最大的區域在寶山及二集團，有山櫻花、河津櫻、吉野櫻、墨染櫻等，目前河津櫻盛開約6成，20日櫻花季活動開跑，將是更加盛開時刻，歡迎民眾踴躍到訪，前往桃源區寶山二集團櫻花公園賞櫻，也可以到藤枝森林遊樂區享受森林浴。

寶山社區發展協會表示，除了美麗的花景以外，從今日起至2月底每天在寶山假日市集及櫻花公園市集，都有販售農特產品、高山野生茶及咖啡、馬吿香腸、竹筒飯、高山愛玉、小米甜甜圈等各式各樣的原味美食，還有大人小孩為之瘋狂的烤全豬，除了美食，現場還有原住民歌舞表演，寶山社區發展協會也有提供寶山里、櫻花公園、藤枝森林遊樂區等三個點的交通接駁，非常方便。

高雄市原民會指出，每年1至2月為桃源區櫻花、梅花接連綻放，週邊由族人主動發起的原民市集來迎接遊客，希望大家多加光顧，也為部落帶來賞花商機。