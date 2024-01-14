2023年以導演身分在威尼斯影展大放異彩的李鴻其，目前重心放在執導筒上。他近期最後一部主演的作品《拯救嫌疑人》上映在即，他特別撥空受訪。提到本片中的追逐戲碼，他直言：「在路上追歹徒真的難，也很累！」那他覺得「追女生」難嗎？他則害羞回應：「追女生也不容易，都不容易。」

李鴻其這次在《拯救嫌疑人》中有大量的武打戲，他開玩笑表示：「以前都拍愛情片，站在那邊吃吃東西談生活，那不是挺好的嗎？」但他這次吃盡苦頭，透露自己一場3分鐘的戲拍了3天；一個月下來都是在跑、追，他搖頭表示：「哇！拍下來頭真的好暈，但也學到不少拍動作戲的技巧。」

去年威尼斯影展，李鴻其在頒獎台上大方認愛，對象就是在《乘風破浪的姐姐》中表現突出的大陸女星王紫璇。談到感情，他鬆口表示：「我們好好的很順利，一切都很穩定，我不可能永遠只當男朋友，現在很幸福快樂。」被問到是不是在放閃？他害羞抓頭：「我沒有在閃啦！」

感情順遂的李鴻其繼續透露，他跟女友都互相扶持，有什麼劇本、案子都會幫彼此挑選，自己寫好的劇本也有給王紫璇看。李鴻其笑說：「就像廚師，煮好飯也會先給對方吃啊！」那平常2人之間，也是他在負責廚房嗎？他直言：「是啊！都是我在煮啦！」

既然2人愛的甜蜜，李鴻其對接下來的打算呢？李鴻其坦蕩回應：「希望可以好好的，順利穩定後，未來可以結婚走向人生下一步，創作養分也來自於這裡，體驗到很多家庭責任、感情責任。」而他沒有因為工作疏於陪伴，表示彼此在工作上會交流，生活也無話不談。