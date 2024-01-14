對於2024年總統大選結果，柯文哲的選票只排第三，《美麗島電子報》董事長吳子嘉質疑，如果柯文哲知道是第三，他可以跟國民黨合作下架民進黨，避免台灣兵兇戰危，結果沒有。吳子嘉認為，支持柯文哲的人，就是將來8年內生活陷入困境最可憐一批年輕人！而柯文哲親手害了年輕人的未來！

2024年總統大選，民進黨賴清德、蕭美琴以558萬票勝出，得票率40.05％。其次為侯友宜、趙少康467萬票，得票率33.49％。柯文哲、吳欣盈369萬票，得票率26.46％居第3。

對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉13日在政論節目《關鍵時刻》質疑，柯文哲得票數第三，藍白合沒做好，2月1日要不要合作？柯文哲歷史定位上是不是藍白合歷史罪人？柯文哲因為自己判斷錯誤，要不要對下架民進黨失敗，負起歷史責任？這是柯文哲的問題。

吳子嘉披露，柯文哲公開說《美麗島電子報》民調是假民調，而且還拿出另一家民調說他是第一名，黃珊珊提供給柯文哲的民調都說柯文哲可以當選總統。

吳子嘉直言，可惡的是，如果柯文哲知道自己是第三，他可以選擇跟國民黨合作下架民進黨，或是用政策辯論強迫賴清德改變台獨論述，避免台灣兵兇戰危，結果沒有。

吳子嘉預測，未來8到10年台灣陷入落後的窘境，亦即菲律賓化，始作俑者就是柯文哲。支持柯文哲的人，就是將來8年內生活陷入困境最可憐一批年輕人！柯文哲親手害了年輕人的未來！