國民黨南投二選區立委當選人游顥14不分區立委14日表示，會支持黨中央推舉的立法院長人選。（曾雪蒨攝）

選戰結束，立法院藍綠白3黨不過半，選前呼聲最高的國民黨不分區立委第1名「辣個男人」韓國瑜擔任立院龍頭呼聲高，南投縣投二區立委當選人游顥曾是海龍蛙兵退伍，14日對韓國瑜都讚聲「他是個戰鬥力充足的人。」

游顥說，選前韓國瑜到竹山幫他站台助選，曾說要協助南投打通國道6號，讓南投直通到花蓮，打通南投的交通，推動觀光產業，「他是個戰鬥力充足的人」，他認為立院龍頭這麼重要的位子，黨中央一定有共識，不會讓大家煩惱，「我會支持黨中央推出的候選人。」

游顥表示，立法院院長推舉，選舉前後大家都有很多討論，他認為這麼重要的位子，尤其國民黨立委席次比民進黨多1席，雖然總席次未過半，但是黨中央屆時會規畫從中推出最好的人選，他相信「黨中央一定有共識，不會讓地方區域立委有不知要投給誰的煩惱。」

「我們區域立委，就是做好為地方發聲的最好準備。」游顥認為，韓國瑜黨內推舉為立院龍頭的呼聲很高，他當初說要打通南投國道6號到花蓮，戰鬥力相當充足，他相信黨中央會推出最好的組合，「我會支持黨中央推出的候選人。」