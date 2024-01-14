第三選區立委楊瓊瓔今天一早從潭子出發謝票。（楊瓊瓔服務處提供）

第八選區立委江啟臣今天一早展開謝票行程。（江啟臣服務處提供）

台中市立委第三、八選區被民進黨視為艱困選區，下屆仍分別由楊瓊瓔、江啟臣成功連任，兩人今天分別展開謝票行程。楊瓊瓔表示，她以10萬6306票勝選，更是責任的開始；江啟臣則說，會一本初衷，秉持以民為本的原則，未來會比過去更加努力。

第三選區立委楊瓊瓔今天一早從潭子出發謝票，貼上「銘謝賜票」的紅紙，感謝鄉親大力支持，宣傳車用力放送「多謝！多謝！」感謝語，選戰雖然畫下句點，但為鄉親服務的責任才開始。楊瓊瓔簡短致詞後與市議員賴朝國及多位里長，一起登上車隊自潭子競選總部出發謝票，沿途有不少民眾熱情高比3號手勢，氣氛十分熱鬧。

楊瓊瓔強調，選戰已經結束，「台灣不缺口水，缺的是努力的汗水」，衷心感謝所有鄉親的信任與肯定，讓她再次承擔重任，繼續留在國會為地方服務，連任固然可喜，但畢竟是新責任的開始，「努力深耕、追求台中更好」的腳步不會停止，堅持「民生第一，為民服務」的初衷，未來4年，團隊一定會做得更好、做的更多。

第八選區立委江啟臣指出，一定會一本初衷，秉持以民為本的精神，會為山城鄉親打拚到底；這次黨籍立委都能當選，日後在立院也許會成立一個團隊，為大台中爭取更多的建設。