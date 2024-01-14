國際扶輪社3462地區台中市第1-4分區社友在霧峰議政園區舉辦家庭日親子活動。（馮惠宜攝）

選在大選過後第1天，國際扶輪社3462地區台中市第1-4分區社友在霧峰議政園區舉辦親子活動，帶著社友重返百年民主勝地，緬懷先人為民主奮鬥不懈的精神，呼籲國人心平氣和接受這個民主成果；面對未來立院3黨不過半的新局，扶輪社友也期許3黨能在立法時以國人福祉著想，不能以政黨協商、條件交換謀取一黨之私，莫忘初衷。

扶輪社3462地區台中市第1-4分區的社友們今（14日）在立法院民主議政園區舉辦家庭日親子活動，參觀民主時刻館和議政博物館，由立法院中南部服務中心副主任盧政遠接待並為他們導覽。盧政遠為社友們介紹民主時刻館的起源、台灣民主的過程，以及霧峰的文化、歷史，讓扶輪社友會對台灣民主有所了解。

選在大選之後在昔日民主勝地舉辦活動，扶輪社3462地區台中市第1-4分區助理總監吳炎山表示，扶輪社友和各界朋友都十分關心此次大選結果，尤其立法院呈現3黨不過半的新局，希望3黨同在國會要能匯集大家的智慧，而不是相互抵消。

吳炎山說，國人對立法院的期待很高，希望能為國家推動各項國人需要的法案，該修的、該立法的都應盡快推動。大家應該心平氣和，接受這個民主成果，立法時為全體國人的福祉著想，不能以政黨協商、條件交換謀取一黨之私。也希望大家莫忘初衷，3黨在國會都能以民意為依歸。

今天的活動除了參觀民主議政園區，也在一旁的民主大草坪舉辦野餐和反毒、反詐騙宣導邀請律師洪大叡和霧峰警分局人員到場宣講，以寓教於樂的方式，傳揚民主精神，以及防詐、識詐智能。