立法院副院長蔡其昌面對藍白合夾殺，以6000多票小贏空降對手蔡壁如，成功連任，他今天起一連5天展開密集謝票行程，除從地方社團、協會組織等行程表達感謝外，也預計利用鄉親倒垃圾，親自去跟每個人打招呼致謝。

蔡其昌表示，感謝海線鄉親的疼惜，因為有大家的支持，讓他有機會繼續為海線打拚，未來其昌會加倍努力，不分黨派認真做事，繼續為海線鄉親發聲，爭取建設與福利，只要有鄉親需要的地方，蔡其昌一直都在。

蔡其昌說，今天起將展開連續5天密集謝票行程，親自向每位鄉親致謝，從從社團、活動行程開始，也利用鄉親朋友倒垃圾的時間，去跟每位鄉親打招呼感謝。周二也會前往海線各市場，親自向鄉親一個一個致謝，感謝大家對他的支持，未來要與鄉親一起攜手努力，讓海線越來越好。

蔡其昌提到，海線需要做的事情還非常多，包含捷運藍線盡速解決交通專業問題、順利開工，捷運橘線從清泉岡機場延伸到清水街上，海線地區農業區的都市規畫等，只要是涉及中央政府，他一定會努力在中央發聲、為海線爭取，也期盼未來不論是誰擔任下屆市長，都能對海線更加關注，投入更多資源，中央地方一起努力，才是所有市民朋友的福祉。