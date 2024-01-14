民進黨主席、下屆總統當選人賴清德選後首個行程，就是接見日本台灣交流協會會長大橋光夫，兩人一見面就擁抱彼此，大橋光夫除了向賴清德表達當選祝福外，也稱日本外務大臣上川陽子在第一時間也為台灣順利進行民主選舉及賴清德勝選表達恭賀；賴清德則盼台日能具體提升多元合作關係，並邀請大橋光夫參與5月20日就職典禮。

民進黨今日對外指出，賴清德今天在民進黨中央黨部接見大橋光夫一行人，大橋光夫特別感謝台灣人民對日本能登半島災情的關懷，他說，日本人民瞭解台日關係的重要性，日本也期待與未來政府持續提升與台灣的合作交流。

賴清德感謝大橋光夫專程來台表達祝賀，在本次選舉中見證台灣的民主成就。賴清德對台日具有深厚情誼，雙方常在患難見真情，他也要特別向日本石川縣能登半島大地震表達哀悼與慰問之意。

賴清德續指，台日關心區域的和平與穩定，也共享民主等普世價值，日本是台灣非常緊密的民主夥伴，也期待雙方未來能在經貿連結、淨零轉型、創新繁榮等領域展開更多交流，具體提升台日的多元合作關係。

最終，賴清德再次感謝大橋光夫與日本政府的祝福，尤其是在第一時間就派團祝賀，他銘記在心，期待在邀請大橋光夫參與5月20日的就職典禮，再度見證台灣的民主歷程。