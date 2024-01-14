小歐盟黃婉茹參選2024台東立委，總得票數1428票，未達保證金返還門檻。（蕭嘉蕙攝）

無黨籍參選的許瑞貴憑藉地緣優勢及交通建設政績，關山鎮得票1076票，勝過藍綠營候選人及現任立委。（蕭嘉蕙攝）

2024台東立委選舉創下史上最多6人參選紀錄，除藍、綠大黨候選人20萬元參選保證金返還到手，現任立委劉櫂豪亦達1萬1533票門檻，至於小歐盟黃婉茹、無黨籍許瑞貴及陳長宏均無望領回。

2024台東縣區域立委選舉人數11萬5336人，依公職人員選舉罷免法第32條規定，區域立委候選人得票未達各該選舉區應選出名額除該選舉區選舉人總數所得商數百分之十，保證金不予發還，意即得票數須達1萬1533票，否則登記參選時繳納的20萬元保證金將沒入國庫。

國民黨黃建賓以2萬5778票當選，民進黨賴坤成2萬3420票居次，無黨參選的現任立委劉櫂豪則獲1萬8744票，高出保證金返還門檻7211票，3人均可領回保證金。

首次插旗台東立委選舉的小民參政歐巴桑聯盟，由3寶媽黃婉茹披掛上陣，總得票數1428票，主要票源來自台東市區，得票數956票，其餘鄉鎮得票數均未破100票。

去年初回鍋國民黨但未獲徵召，遂以無黨籍參選的許瑞貴，曾任關山鎮長、台東縣政府建設處長，憑藉地緣優勢及交通建設政績，於關山鎮搶下1076票高票，輾壓其他5位候選人，但總得票數4522 票仍未達門檻。

無黨籍陳長宏提出蘭嶼獨立、打造「無速限」高速公路、爭取舉辦奧運等政見，堪稱狂人，不過得票數僅211票，其中延平、金峰、達仁3鄉鎮得票數掛0，20萬保證金沒收。