古屋圭司和金子恭之也特別致贈給賴清德日本首位漫畫家國會議員赤松健繪製的肖像漫畫。（民進黨提供）

民進黨總統、副總統當選人賴清德與蕭美琴今日接見日華懇談會會長古屋圭司及幹事長代行金子恭之，接受兩人代表日本國會日華懇談會的祝賀，兩人也送上日本首位漫畫家國會議員赤松健親繪的賴清德肖像畫，讓賴清德直呼畫得很像日本演員大澤隆夫。

古屋圭司表示，誠摯祝賀賴清德與蕭美琴兩位獲得台灣選民的支持，這次不僅是台灣民主的勝利，更對相同理念國家來說也是勝利，他曾以國會議員的身分與兩位進行多次國會互訪，現在兩位成為總統、副總統當選人，期待能一起為台日合作做出貢獻。

金子恭之表示，過去擔任自民黨青年局長期間就與蕭美琴結識，兩黨也經常進行交流與互動，恭喜民進黨贏得第三任期、有繼續執政的機會，未來也期待在兩位的領導下，為台日關係帶來更多貢獻。兩人也特別致贈給賴清德日本首位漫畫家國會議員赤松健繪製的肖像漫畫。

賴清德表示，謝謝兩位議員的祝福，自己也曾經多次到訪日本交流，對台日合作具有深厚情感。他認為尤其在經濟合作的領域上，台日有許多發展潛力，例如雙方在半導體產業上就有高度的互補效應，也樂見台灣的高科技產業持續發展日本市場，增加雙方的投資與貿易。

賴清德表示，他也要謝謝兩位轉贈赤松健議員繪畫的肖像漫畫，並笑稱要特別感謝將他畫的很像日本演員大澤隆夫，事實上台日有濃厚的文化與民間交流，台日的流行文化也在彼此國家發光發熱，他期許未來能持續尋找更多兩國人民的感動故事，如KANO一般介紹台日之間的民間連結。

賴清德表示，兩位議員在選後第一天表達祝福象徵台日之間的緊密關係，期待兩位也能參與5月20日的就職典禮，代表日本民眾向台灣的民主表達支持。