邁入2024年，全球科技業的裁員風暴仍未止息。不到2周的時間，美國矽谷科技公司計畫裁員的人數已經超過5500人。而科技巨頭與新創公司紛紛提出裁員計畫之際，卻在不斷加大對AI的投資金額，顯示AI已成為公司人力考量的重要參考因素。

科技巨頭Google與亞馬遜都在近日宣布大規模裁員，社群平台Discord也表示將裁員17%，遊戲引擎開發商Unity Software將裁員25%，語言學習平台Duolingo則已解僱了10%的約聘人員。

儘管多數公司避談裁員與AI投資之間的關聯，但顯然有越來越多科技公司將AI作為重新考慮員工人數的因素。在宣布裁員消息之前，Google與亞馬遜分別向AI新創公司Anthropic投資了數十億美元。Google與Duolingo都曾透露，正在尋求「調動」其他資源來應對AI的榮景，如今裁員狀況顯示，被調動的資源正是公司的人力。

追蹤就業人數網站「Layoffs.fyi」創辦人Roger Lee指出，在疫情期間，科技業掀起招聘熱潮，如今整個行業都在糾正這種過度招聘的問題。雖然高利率環境與科技業低迷也是企業調整策略的重要因素，但不可否認的是，AI在這波裁員潮中扮演起越來越重要的角色。

據Layoffs.fyi統計，2022年美國科技業裁員人數為16萬4969人，2023年暴增至26萬2682人。不少科技業員工擔心，會有更多利用AI的公司剝奪他們的職場生存空間。