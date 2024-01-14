道奇先發陣容目前還是傷痕累累，若沒有再進行重大補強，FOX體育記者班韋藍德（Ben Verlander）斷言，山本由伸將會成為球隊開幕戰先發投手，還指出他犀利無比的大幅度曲球，不禁讓人想起前王牌投手柯蕭（Clayton Kershaw）。

個頭不高的山本由伸，身材和名人堂投手「神之右手」佩卓馬丁尼茲（Pedro Martinez）類似，約180公分左右，不過火球是兩人的共同點，班韋藍德評價山本的直球，具有相當優秀的位移和上升能力，這種類型的速球在各級比賽都能主宰賽場。

山本由伸能投的球種眾多，班韋藍德對曲球的犀利度印象深刻，大讚他是「右投柯蕭」：「山本很依賴曲球，和柯蕭的情況一樣，當找到感覺時，山本的曲球是不可被擊敗的。」當然班韋藍德也提到日本投手的「標配」指叉球，「現在很難找到指叉球投得比山本好的投手了。」

伯勒（Walker Buehler）因TJ手術缺席將近2年，能否在開幕戰回歸仍是未知數，班韋藍德直言，山本由伸將會一肩扛起道奇在韓國交手教士的開幕戰，以及一周後面對紅雀的主場開幕戰先發投手。