新北市市長侯友宜總統大舉敗選，新北市議會民進黨團今表示，投票結果顯示市民無法接受市長帶職請假參選，批侯友宜請假選總統期間，局處首長淪為政治打手，議會腥風血雨，議會府會關係史上最差，接下來臨時會還有今年基金預算尚未審議，盼侯友宜到議會補一場欠人民的施政報告並說明如何彌補請假113天的市政，及修補市府與議會的關係，以利推動市政。

民進黨團總召鄭宇恩表示，新北今年總預算案編列了史上最大規模的歲出2125餘億元，但因為市長落跑選總統，缺席市長施政報告對新北市市民極不負責任，既然現在侯友宜也回歸新北，也請侯市長應該要進議會把沒有報告的「市長施政報告」及「今年預算案」進行專案報告，一一對市民說明，這樣才是對市民負責任的市長。

副召張維倩表示，2024年新北市體育局成立了，但體育局局長卻是由處長暫時代理，既然侯市長回歸新北，要在市政上用心，請從體育局長的任命開始，未來的局長對於業務是否能立即上手，都我們關心的焦點，從去年5月就應該要有規畫適當人選擔任體育局局長，拖到現在總統大選已經落幕卻未有詳細規劃，希望侯市長回歸市政後要把新北螺絲一一拴緊。

幹事長卓冠廷則批，新北美術館硬體不足需改善及捷運三鶯線以及樹林線工期延宕，讓大眾質疑新北市政府的行政效率問題，侯市長回歸新北市，對市民來說是一件好事，希望侯市長回歸新北市可以真正執行捷運三鶯線的進度，不要新年第一個月就對市民開芭樂票。

書記長林秉宥表示，上個月在侯友宜請假期間校園割頸案讓市民驚慌，但是新北沒有市長，市長正在忙總統大選，現在一切塵埃落定侯友宜市長總統夢碎，更表示會回歸新北市，市政還需要侯市長處理，少年事件的風險管理是新北市政府該做的事，新北市有少年輔導委員會、高關懷青年通報中心，但顯然此次案件發生表示過去在潛在對象的掌握、篩選通報，甚至是輔導成效都還需要再加強，希望警察出身的侯市長回來新北後可以好好進行大整頓，讓新北市家長以安心。