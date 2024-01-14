八德區公所因位於轉角處，圍欄常造成視線死角釀成交通事故。圖為改善前。（八德區公所提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園人口攀升快速，八德區公所館舍老舊且沒有洽公停車空間，加上位處馬路轉角處，常因視線死角導致多起交通事故，地方民代及公所力爭要在北區青年活動中心旁空地建置新公所，該塊地有近2000多坪，原預計要向中央爭取經費建置展演中心，不過文化局證實因爭取失敗，已取消該計畫。

八德區因人口劇增，區公所的業務量也隨之增加，目前也沒有停車場可以供洽公民眾使用，加上公所位置又處於路口轉角，進出入常發生交通事故，民代與公所都盼能尋覓新地點建置新公所，便能1次解決所有問題，讓民眾洽公可以安心又方便。

桃園升格前八德區原本有規畫新行政園區，不過升格後該地點改作為北區青少年活動中心，而北青旁邊有塊空地原要建置展演中心，但因爭取不到中央經費，該計畫目前已經作罷。市議員許家睿指出，該塊地為機五用地為閒置空地，現在只有加上草皮美化，盼可以利用該塊地建置新公所。

八德區長蔡豊展表示，公所的空間已經非常擁擠，加上地理位置危險，將力爭能運用這塊空地建置新公所，不過以目前公所4樓不含地下室估計未來的建置經費，約需4至5億元預算，雖然經費數字很龐大，但會努力爭取，近期將向市府提出建置新公所的提案。

蔡豊展說，由於短時間還沒辦法重建新公所，但公所地點在轉角處，圍欄常造成視線死角，釀成交通事故，因此目前已施工將圍籬改為簍空，以改善雙方交通視線，並降低圍牆高度、把轉彎角圍籬退縮等，以保障學童通學及路口轉角交通安全。