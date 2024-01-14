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愛買量販春節檔期1月20日、1月21日限定兩天，HAPPY GO會員單筆滿2000元享9折，單筆最高回饋300元，搭配指定銀行限量回饋最高送500元，及眾多品類滿額優惠，如過年相關紅包袋、春聯、掛飾滿688元現折68元，泡麵、麵條、米、冬粉滿300元送30元，家庭清潔商品用具滿499元送50元現金折價券，還有開運內衣特賣最低88元起，此外還有190款民生夯品抗漲買1送1等。

另愛買官方App放送龍年千萬現金紅包，即日起至1月23日App會員免消費就擁有新春採買金200元，消費不限金額直接現折。還有36款春節酒禮盒限量開賣，其中新品12款，最低85折起，1月19日至1月21日及1月28日至2月4日買威士忌、白蘭地、酒禮盒、清酒等滿2500元送250元，最高送1250元。

家樂福Snoopy造型桶草莓蒟蒻，原價119元、特價89元。（家樂福提供）

家樂福夕張哈密瓜風味小蛋糕禮盒，439元。（家樂福提供）

家樂福年貨大街「龍來大團圓」即日起至2月15日，推出眾多品項買1送1、不限金額加價購，最低下殺4.2折起，例如得意的一天調合油、萬歲牌綜合果、舒潔紙巾、曾蒙牛牛肉麵等享買1送1，還有超過百件第2件省更多，及紅利點數10倍送。另即日起至2月4日的每周六日，及2月5日至2月8日，家樂福量販店、線上購物單筆滿2000元，或超市、家速配滿888元享9折。

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