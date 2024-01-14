啦啦隊正妹林襄2021年起加入樂天桃猿啦啦隊，憑藉甜美笑容和火辣身材迅速走紅，更進軍影視、主持界，近日卻爆出未來不與樂天續約，有可能加入味全龍成為「小龍女」，樂天桃猿方回應尚在溝通細節，未把話說死，14日林襄突曬出流鼻血的模樣，自嘲「好像什麼古代中毒七孔流血的人」。

林襄今（14）日上午曬出一段短影片，只見她頭上頂著髮捲，似乎是正在化妝中，卻有鮮血不斷從鼻子流出，她拿來墊下巴的衛生紙都被染紅，林襄自嘲：「一早鼻血像水龍頭一樣止不住（嚇），好像什麼古代中毒七孔流血的人」

林襄一早醒來就流鼻血。（圖／林襄Instagram）

林襄近期爆出要離開樂天球團，據知情人士爆料，林襄疑似被球團領隊浦韋青冷凍，傳日本樂天得知後大動肝火，因此撤銷浦韋青的職務，去年10月浦韋青卸下領隊一職，專任台灣樂天棒球股份有限公司副總經理，領隊改由川田喜則先生擔任，並安排原球團處處長沈鈺傑和總經理室長礒江厚綺擔任副領隊，但仍無法挽回林襄的去意。

林襄經紀人莉奈表示不清楚領隊的人事調度，目前都仍在討論、規劃中，一切以球團宣布為主，有好消息會通知大家，也透露「確實有台灣的職棒跟職籃密切接洽中，日本啦啦隊也積極詢問，但目前希望等塵埃落定，尊重球團新球季時官宣出場，不能透露太多」。

林襄去年下半季的出勤僅6次，同隊隊員陳伊40次、琳妲和巫苡萱31次、李多慧24次，而演出一場球賽的酬勞約5000元，換算下來，林襄下半季跳啦啦隊的收入才3萬元。