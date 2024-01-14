2024總統及立委大選落幕，賴蕭配當選中華民國正副總統。此外，剛出爐的新科立委也有不少亮點，媒體人黃揚明整理出「第11屆立委之最」，包括：最年輕是30歲的黃捷，最年長是75歲的游錫堃，最高票是15萬8,596票洪孟楷，最高得票率是林俊憲的76.54％（對手喪失參選資格）。新任者最低得票率當選的是34.79％的黃建賓，連任者最低得票率當選的是35.23％的鄭正鈐。最資深立委則是柯建銘，從第2到第11屆都有他。

黃揚明今(14日)在臉書發文，列舉出「第11屆立委之最」：

最年輕：黃捷（30歲，民進黨高雄市第6選區）。

最年長：游錫堃（75歲，民進黨不分區第6名）。

最高票：洪孟楷（15萬8,596票，國民黨新北市第1選區）。

最高得票率：林俊憲（76.54％，民進黨台南市第5選區）。

新任者最低得票率當選：黃建賓（34.79％，國民黨台東縣選區）。

連任者最低得票率當選：鄭正鈐（35.23％，國民黨新竹市選區）。

最資深：柯建銘（2～11屆，民進黨不分區第8名）。

黃揚明補充：史上國會就職時最年輕的立委是第4屆國民黨立委蕭苑瑜，就職時未滿26歲。單一選區兩票制實施後最年輕是張嘉郡，就職時27歲。