水果是許多人每日必吃的營養來源。一位女子近日在超商購買一盒黑珍珠蓮霧切片，沒想到其中一片蓮霧上竟有一片類似菌絲的不明物體，貼文曝光後引發熱議，而她也聯繫上業者，對方將在近期回收產品送驗，查出真相。

原PO在臉書社團「爆料公社二社」發文表示，最近她在超商買了65元的黑珍珠蓮霧切片，沒想到吃了兩片才發現，其中有一片蓮霧的表皮上附著一片疑似是菌絲的不明物體，但她以前吃的時候從來沒看過，「呼籲大家最近有買7-11切片水果的要注意一下，不要吃到」。

對此，許多網友紛紛回應，「買超商水果的真的都是盤子，幾片而已賣那麼貴，自己買來切實在」、「牛樟芝」、「它的皮色澤看起來就不健康或是不新鮮了」、「蓮霧表皮的異位性皮膚炎」、「都長毛了，不能吃了」。

不過也有老饕說明，「是蓮霧裡面的構造吧」、「這不是籽那邊的膜嗎？」、「蓮霧的子宮內膜」、「蓮霧裡本來就有這個啊…雖然不知道那叫什麼…」、「那個應該是另一塊內膜掉在這塊蓮霧表面而已，拿掉就好，如果真不放心，應該可拿去跟7-11反應」。

原PO則補充，目前她已連繫業者，對方會將商品回收送驗，「如果是水果本身的東西，就當虛驚一場也長了知識，這樣大家以後都可以放心吃了」。