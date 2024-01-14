大選落幕，新國會呈現三黨不過半，民進黨立法院黨團總召柯建銘今日受訪時說，未來朝野對立會很嚴重，民進黨團面臨嚴峻挑戰，盼以對話代替對抗；至於民進黨團是否在立法院長這戰尋求民眾黨團支持，他認為，必須尊重準總統賴清德上位高度的思維，黨內也要達成共識，至於如何合縱連橫內部將會再議，每種做法均有利弊。

立法院共113個席次，選後民進黨從62席跌至51席，國民黨自37席增至52席，若再加上屬於親藍友軍的無黨籍立委陳超明、高金素梅，泛藍陣營實質掌握54席，再成國會最大黨，而民眾黨也從5席成長為8席，三黨均未單獨過半。立法院將於2月1日開議，屆時也將選出立法院正副院長，民眾黨角色關鍵。

現年72歲的柯建銘回憶，他出任過前總統陳水扁執政「朝小野大」的黨鞭，前總統馬英九執政國民黨全面過半、民進黨僅27席次的黨鞭，以及蔡英文總統執政民進黨過半的國會，正因歷經諸多挑戰，也習得許多作戰經驗和策略，而當前面臨的挑戰是，未來藍白在不滿民進黨的情緒下，一定會發動高度朝野對立及抗爭。

柯建銘表示，若朝野嚴重對立並非好事，舉例而言，國內有「不信任案」的制度設計，若經全體立委2分之1以上贊成，行政院長應於10日內提出辭職，過去通過的法案如年金改革、國安法、反滲透法可能被改回來，未來4年的所有人事同意權案也會重新來過，包括監委、大法官、中選會委員、NCC委員等，「這是非常嚴肅的挑戰」。

面對變局，柯建銘認為，朝野對立、衝突在所難免，民進黨團未來必須高度團結，一關一關來，有耐心地接受挑戰，期待以「對話代替對抗」，有智慧地化解困難。他也強調「有理就有力」，民進黨團會嚴肅面對這些挑戰。

談及立院龍頭之爭，民進黨現任院長游錫堃、副院長蔡其昌都順利連任，國民黨則有望派出不分區立委第一名的韓國瑜，由於藍綠兩黨皆未單獨過半，屆時民眾黨將扮演關鍵角色，藉由「藍白合」或「綠白合」換取副院長的位置。 不過，柯建銘說，民進黨團派出的院長人選一定是游錫堃，至於屆時如何合縱連橫，應尊重賴清德上位高度的思維，並凝聚黨內共識。