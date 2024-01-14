嘉義市立博物館兒童廳互動遊戲更新，親子樂遊。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市立博物館是嘉義市的「城市博物館」，兒童廳是最熱門的展廳，嘉博館新完成特別精心設計的互動體驗遊戲系列設施，有彈珠台、木育森林派對桌遊、壁掛式互動迷宮和大型滾球台，嘉市府文化局表示，假日人潮多，平常日入場更輕鬆玩樂。

嘉義市立博物館表示，兒童廳以「嘉園探索」，為主題，入口設計成樹洞的形狀，邀請孩童穿越樹洞進入另一個世界探險，展廳有溫暖的木質色調，搭配各種公仔，講述城市故事。

此次更新互動體驗遊戲有新款彈珠台，結合臺灣樹種、動物及兒童廳公仔，讓孩子透過遊戲認識臺灣的自然生態。

嘉義市立博物館兒童廳桌遊。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

還有新增加「木育森林派對桌遊」地圖、圖卡遊戲體驗，讓孩子認識諸羅樹蛙、帝雉、阿里山等生態環境。

也更新增壁掛式互動迷宮和大型滾珠台，這些新設施不僅增添了互動的樂趣，更是作為培養小朋友手眼協調及促進兒童發展的理想場域。

嘉市府文化局長盧怡君表示，博物館結合教育與娛樂，更新兒童廳的互動遊戲，將「學習就是一場遊戲」的理念傳達給孩子們，激發他們好奇心，進而喜歡探索知識，同時這裡也是親子共享親情的好場域。

嘉市府文化局表示，嘉博館每周二至周日上午9時至下午5時開放，周一休館，兒童廳每逢假日親子人潮多，要領號碼牌排隊進場，分4梯次入場，可容納共約280人。