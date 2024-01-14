2024年台灣總統大選順利落幕，但美國總統拜登在選後的一句「不支持台獨」，引外界關注。學者分析，美國不希望再引爆一個火藥桶，所以用「緩兵之計」來管控台獨、安撫大陸，而拜登的言論就是「亡羊補牢」，向北京傳遞訊號，未來賴清德政府遇到的最大挑戰，將會是來自美國給出的諸多建議。

中國時報、旺報14日主辦「2024選後台灣新局兩岸關係」座談會。美國華盛頓特區美利堅大學教授趙全勝指出，白宮在「前所未有」地在台灣大選前兩天召開相關背景說明會，且美國也未選邊站。他從美方角度觀察，目前已有俄烏和以哈兩個火藥桶燃燒的情況下，美國當然不希望再引爆一個火藥桶，所以從舊金山拜習會後，美方用了「緩兵之計」來管控台獨、安撫大陸。

「台灣對美國來說確實是一個戰略橋頭堡」，趙全勝說，因此，在美國不能放棄台灣的情況下，美國既不希望台灣用「台獨」刺激中國大陸，但也不希望台灣跟大陸走得太近，而不論台灣的藍營或綠營，都把對美關係視為首位。他認為，賴清德在當選感言提到「中華民國」等關鍵字，應該就是得到了美方的訊號。

而在美中戰略競爭的格局下，趙全勝認為，中國大陸無論是在經濟整合或安全方面，對此都有進一步的準備，若兩岸關係進一步惡化，大陸的政策「工具箱」恐怕也有經濟的層次。對此，他表示，當前兩岸交流處於停頓狀態，應該要加強溝通和交流，中共和民進黨雙方都要努力打破一定的「思想障礙」，民進黨或可在凍結台獨黨綱問題上表態，做出妥協。

談及美國總統拜登在台灣大選後提及「不支持台獨」，美國山姆休士頓大學副教授翁履中表示，去年11月舊金山拜習會後，美國希望跟中國的關係保持「冷和平」（緊張關係不升溫），拜登此舉為亡羊補牢，向北京傳遞「有在控管台海情況」的訊號，所以未來賴清德政府遇到的最大挑戰，將是來自美國所給出的非常多建議。

「是否配合美國建議，將變成考量未來台美關係發展的關鍵」，翁履中認為，不只是北京對賴清德「聽其言觀其行」，美國也在做同樣的事，未來美方是否只會單方面地傳聲，也是台灣要觀察的重點，「我們到底要怎樣表達自己的意見」，值得深思。