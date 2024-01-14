2024總統大選在昨（13）日落幕，最終由民進黨總統候選人賴清德取得勝利，將接棒蔡英文成為下任總統。對此，專業政治顧問、柯文哲前幕僚吳怡靜質問民眾黨總統候選人柯文哲，「柯文哲要不要好好穿上褲子，對這些專業數據公司說聲抱歉？」

吳靜怡今（14）日在臉書發文指出，一旦任何測量數據與激勵相互勾結，就會有人刻意想辦法最大化這項測量數據的結果，即便他們違反了數據測量的初衷，當這數據成為手段，就會被真實反噬！

吳靜怡表示，「民調、流量、風向」成為柯文哲和文宣小組的最大作戰工具，不只如此，還有大量的論壇洗版文章、留言風向、巨大流量數據、固定媒體、網路廣告，整個搭配起來，型塑一波又一波製造泡芙等級的吹噓戰術！

針對在藍白要拼民調時，柯文哲說出：「給侯友宜選也不會贏！」吳靜怡提到，於是，黃珊珊公佈了幾份柯文哲都第一的民調，甚至刻意在民調商談算分之後，刻意掛上國民黨情勒讓6%的數字，民調指派專家就是黃珊珊公開指認全台灣唯一「有穿褲子」的求真民調，而非專家學者。

吳靜怡續指，來看實際開票的結果，柯文哲輸了侯友宜6%，不分區席次如同各家數據是8席。吳怒轟，全台灣最不精準的民調，就是黃珊珊一直以來的「民眾黨內參民調」！

吳強調，上述謊言和手段確實激化了選舉，凱道的選前之夜，年輕人都站出來挺柯文哲，而YouTube同時創下了台灣歷史最高的直播觀看人數，當館長1萬多人時，柯文哲頻道已經衝破25萬，甚至最高衝到31萬！若用候選人頻道來比較，在21：20時，賴4.8人、侯7.5、柯29萬，平時我們不會發現的異常就如此戲劇化的出現在這裡，這數字跟我每天看的民調落差太大，而且現場訊號是開不了直播的。

對於這場選戰，吳靜怡稱，希望年輕人清楚，「信任」是人民選擇總統重要指標，荒誕的反覆、為了理由而找理由、繪聲繪影的政治攻擊，都讓柯文哲毀了柯文哲，再高的流量無法取代信任，只會把責任推給數字，毫無意義！

吳靜怡認為，「這場選戰，有幾間媒體是完全精準的在十天前就命中，柯文哲要不要好好穿上褲子，對這些專業數據公司說聲抱歉？柯文哲要不要跟國民黨支持者承認你看不懂民調，所以一直以為侯友宜是老三？柯文哲要不要跟年輕人承認亞斯柏格也是會說謊的，又或者，智商157看不懂民調數據。」

民進黨贏了，吳靜怡說到，頂多為了賴清德開心一天就好，「蘇治芬居然輸了、蔡壁如差點贏了，這都是人民對民進黨的怒吼。史上最難看的選舉，唯一慶幸，就是人民還是有腦子的。」