1枚口徑巡弋飛彈墜毀在俄羅斯境內的田野中，還留在一個明顯的撞擊坑。從方向上來看，這枚飛彈可能是來自裡海艦隊所發射，顯然是為了打擊烏克蘭，卻在飛行過程中墜毀，這透露了俄羅斯的兩個困境：1黑海艦隊名存實亡、2.俄羅斯巡弋飛彈品質不佳。

防衛部落格(Defense Blog)報導，這起事件是在當地時間周六早上，民眾發現一枚飛彈墜毀在克拉斯諾達爾地區(Krasnodar region)的巴甫洛夫斯基卡亞(Pavlovskaya )。當地政府稱，飛彈是在前一晚墜毀的，應變單位立即關閉了附近的道路，以採取特別措施，但並未就此事件發表官方聲明。

當地首長•帕拉欣(Roman Parakhin)表示，「由於執法機構實施特別措施，巴甫洛夫斯卡亞站到列寧格勒站之間的地區高速公路，暫時關閉。我們要求司機在選擇替代路線。」

克拉斯諾達爾地區位在黑海東部，是不包括克里米亞，俄羅斯的瀕臨黑海省份，著名沿海城市包括新羅西斯克(Novorossiysk)與索契(Sochi)，其中新羅西斯克是目前黑海艦隊的替代基地。

當地居民留下的影片畫面顯示，這枚飛彈是3M54「口徑」巡弋飛彈，射程約為1,500至2,500公里，一直是俄羅斯海軍陸地打擊的主要武器。

口徑飛彈的殘骸出現在克拉斯諾達爾並不尋常，這意味著俄羅斯進一步喪失了黑海的主動權，以往都是黑海艦隊從黑海向烏克蘭發動飛彈打擊，但是黑海艦隊多次遭到烏克蘭突擊部隊、巡弋飛彈、彈道飛彈的打擊，使得剩餘的的黑海艦隊撤出塞凡堡，再加上該艦隊的口徑飛彈已所剩無幾。

而且俄羅斯飛彈的品質也出現明顯下滑，1月10，有1枚Kh-55大型巡弋飛彈墜毀在伏爾加格勒，它可能由Tu-92MS戰略轟炸機發射的。