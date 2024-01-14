2024總統暨立委大選落幕，幾家歡樂幾家愁，不少人陷入負面情緒之中。對此，毒理專家招名威表示，想改善選後憂鬱，不妨多攝取一些安神鎮靜的食材，包括蓮藕、玫瑰花茶、蘋果、小麥、紅棗、芹菜、牛奶、桑葚、蓮子及小米等。其中他提到，蘋果不僅內含高營養，還富有具芳香成分的醇類和羰類化合物，其對神經有很強的鎮靜作用，能催人入眠。

招名威在粉專「招名威教授 毒理威廉」發文表示，長期受到外在刺激影響，大腦會誤以為是中毒，畢竟長期過度接觸，既使低劑量，也可能引發體內的神經中毒反應，像是內分泌失調、交感神經異常興奮，以及神經傳導物質多巴胺、褪黑激素、血清素等失衡，會有輕微焦慮、憂鬱、失眠、煩躁、淚流或暫時性的精神不集中。

然而，這類型的「神經刺激性中毒」是能被緩解的，招名威分享，不妨試著多吃以下10大安神鎮靜的食材：

1、蓮藕：藕中含有豐富的鈣、磷、鐵等和多種維生素，具清熱、養血、除煩等功效，可治血虛失眠。

2、玫瑰花茶：具有很好的清香解鬱作用，能夠緩解情緒性失眠，但喝多會有腹瀉的副作用。

3、蘋果：富含果膠、蛋白質、維生素B群與C、鉀、鋅、鎂等多種使人安神鎮靜的營養素；同時還富有具芳香成分的醇類和羰類化合物，因此，蘋果濃郁的芳香對神經有很強的鎮靜作用，能催人入眠。

4、小麥：有養心神、益心氣的作用，尤其適宜婦女神經衰弱、神志不寧、失眠。

5、紅棗：富含糖類、蛋白質、維生素C、有機酸、黏液質、鈣、磷、鐵、鎂等，有補脾、養血、安神之益處，從而有助眠作用。

6、芹菜：吃芹菜可鎮靜安神，根據文獻指出，芹菜甘或芹菜素口服能對抗古柯鹼引起的小鼠興奮，有利於安定情緒，消除煩躁。

7、牛奶：牛奶中的礦物質鈣、鎂、鋅可以安神助眠。不過，由於牛奶還含有豐富的蛋白質胺基酸，可調節內分泌系統、促進血液循環，反有提神的作用。

8、桑椹：既能補血，又能安神。清代著名醫家王孟英的《隨息居飲食譜》中描述，桑椹「滋肝腎，充血液，聰耳明目，安魂鎮魄。」它適宜心血不足，心神失養的神經衰弱及失眠之人服用。

9、蓮子：清香可口，具有補心益脾，養血安神等功效。蓮子中含有的蓮子鹼、芳香甙等成分有鎮靜作用。

10、小米：富含人體所需的胺基酸及其它優質蛋白質、各種礦物質鈣、磷、鐵、鎂以及維生素B1、維生素B2、維生素A原、菸酸、尼克酸、硫胺素、胡蘿蔔素等。而許多營養學家將維生素B群視為減壓劑，具調節內分泌、平衡情緒、鬆弛神經等作用。