2024總統及立委大選落幕，賴蕭配當選中華民國正副總統。立委方面，國民黨台北市南松山、信義區立委當選人徐巧芯自號「松信蜜獾」，挾2022高票連任北市議員的氣勢，本次獲得8萬9727票，得票率52.62％。徐巧芯強調，不會因為個人勝選而放鬆心情，會繼續與民進黨直球對決，追蹤選戰過程對方沒有回答的疑慮，當選的第一時間就已經對賴清德總統當選人提出質疑，選舉都選完了，請問高端疫苗合約什麼時候要公開？

「謝票出發！」徐巧芯今(14日)在臉書發文表示，「再次謝謝所有信義南松山的選民，未來不管是地方服務、台北市的預算建設爭取、國會監督問政，我都會加倍努力，不辜負大家對我的支持！」

徐巧芯強調，「我不會因為個人勝選而放鬆心情，會繼續與民進黨直球對決，追蹤選戰過程對方沒有回答的疑慮，所以昨天第一時間已經對賴清德總統當選人提出質疑，選舉都選完了，請問高端疫苗合約什麼時候要公開？」

徐巧芯直呼，「未來有許多跟我有革命情感的年輕新科立委一起前進國會，我們會團結彼此，相互串連，補足以往國民黨的不足。」