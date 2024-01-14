2024是全球大選年，超過40國將選出國家領袖，由台灣打頭陣，選出賴清德和蕭美琴為下任總統與副總統，民進黨也實現連續三屆執政。賴清德在勝選感言中表示，他將在對等尊嚴的前提下，與中國進行對話交流。然而此番善意卻遭到北京當局拒絕，怒批民進黨勝選「不代表島內主流民意」。外媒亦指出，在賴清德執政下，兩岸不僅無法重啟和談，更可能面臨「最大施壓」。

據美聯社報導，分析人士認為，賴清德與中國重啟對話的可能性「微乎其微」。美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）研究員宋文笛指出，北京當局在選舉前後「反覆批評民進黨、甚至賴清德」的行為，通常出現在雙方「難以修復關係」的情況下，甚至可能在軍事、經貿層面對台灣施加最大壓力。由此研判，賴清德喊話重啟兩岸對話，成功的機率並不高。

此外，在大選結束隔天（14日），美國在台協會（AIT）火速宣布，將派代表團趕赴台灣，表達對台支持。英國《金融時報》引述消息人士指出，此舉相當「不尋常」，恐怕將進一步引起北京不滿。

針對台灣這次大選結果，國台辦發言人陳斌華13日晚間發表聲明，強調民進黨「不能代表島內主流民意」，這次選舉改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，也阻止不了兩岸終將統一的大勢。陸方將堅持體現「九二共識」，反對台獨分裂行為和外部勢力干涉。