台中市西區一棟大樓，14日下午驚傳女子墜樓事件，警消獲報到場，發現女子意識清楚，但有骨折狀況，立即送醫救治，據了解，該名女子疑與男友發生爭吵，到大樓找朋友傾訴，疑情緒失控墜落地面，至於確切墜樓原因，正由警方釐清中。

今天下午1點多，台中市消防局獲報，西區中興街一棟大樓，發生女子墜樓，立即派遣救護車馳援現場，發現女子倒臥在1樓草地上，雙腳開放式骨折，意識清楚，左胸挫傷出血，緊急送往中國醫藥大學附設醫院搶救。

大樓住戶指出，該名29歲女子，疑似跟男友發生爭吵，到大樓找好友傾訴，因情緒失控揚言自殘，驚動管理員到場協助，不料在制止過程中女子突然墜樓。警方已針對女子墜樓原因進行釐清。

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