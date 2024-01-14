幸福婚姻要靠自己爭取！有女子在網上分享無緣的未婚夫偷吃弟媳，她提到透過介紹而認識未婚夫，兩人交往後論及婚嫁，當時她因為要討論訂婚、結婚的事宜常往未婚夫家跑，不料，在未婚夫的房間發現有小孩的尿布與玩具，甚至有女性的衣物藏棉被下，讓她有所懷疑，原來玩具與小孩是未婚夫弟媳小孩的東西，而女性衣物則是弟媳的，讓她氣得取消訂婚也和男友分手，在往後的日子也聽到未婚夫也因為弟媳懷孕娶了對方。

「爆料公社」分享一名女子的匿名發文，她提到10前透過媽媽的朋友介紹，認識了一名35歲在當電鳥工程師的男生，對方不菸不酒，個性也不錯，於是兩人便以結婚為前提交往，她表示能認識到這樣好的男生，讓她有些懷疑怎麼到35歲還單身。

女子說，兩人個性合拍，交往半年便論及婚嫁，雙方聊到訂婚時，她也和男友提議要去拜訪男友父母，後來她稍微了解男友家環境、狀況，也覺得男友父母滿客氣，家境也不錯，而男友的弟弟在北部工作不常回家，弟媳則是帶著兩孩子與公婆一起住。

日後，女子也因為要討論訂婚、結婚的事情，時常就往男友家跑，但她發現男友房間常放有小孩子尿布與玩具，甚至在男友床上發現有女性衣服藏在棉被下，對此，男友則解釋小孩常常跑來房間玩，而弟媳也會去收拾房間，可能是不小心遺漏。

而這些事情傳到男友媽媽耳裡後，男友的媽媽也著急和她解釋，男友和弟媳以前是同班同學，兩人也很有話聊，所以，弟媳常去房間和男友聊天其實也沒什麼，但種種的解釋，反而讓她以女人第六感的直覺發現很有問題，直到訂婚的前兩周，果不其然，她在男友房間的浴室發現「女用洗面乳跟化妝品」。

女子氣得直接和男友翻臉，也拒絕和男友溝通，甚至直接取消婚宴餐廳訂位，以及婚紗拍攝，雖然她被父母勸說「不要太衝動」，但她認為寧願這時候損失這些訂金，也不願賠上自己的往後婚姻。

10年之後，日前女子和當初介紹前男友的阿姨聊天，聽到10年無緣的未婚夫，果真娶了弟媳，也聽到弟媳不小心懷了前未婚夫的孩子，弟弟發現這樣的情況，幾年後也和妻子離婚；而現在的她，在經歷這些事情後，當初也透過相親認識現在的老公，生了兩個小孩，過著美好的日子。

最後，女子也表示，還好當初她勇敢地放下，才能有現在幸福的家庭，也希望所有的姊妹都能勇敢一點，幸福要靠自己去爭取。

文章在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「那也是別人家的事跟妳沒關係，怎麼就發生在妳身上了？」、「就算是如此也是他們的事，都已經過了10年，妳也有自己的婚姻家庭，和妳沒關係吧」、「為何你會知道前男友的事，都已經有家庭了，還在追蹤以前男友的事」、「他們上輩子的緣分」、「果斷喔」、「如果是我，我會跟那阿姨說，我不會想知道那個男人的事，她會聽八掛代表她很在意，根本無視於現在的丈夫」。