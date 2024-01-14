昨（13日）總統大選落幕，由賴清德與、蕭美琴的「美德」組合贏得大選，賴清德成功上任2024總統。消息一出，過去2012年面相學大師「蕭湘居士」神預測被挖出，曾鐵口斷言：「民進黨以後就是賴清德的天下」。

早在12年前，蕭湘居士在鄭弘儀、于美人的政論節目《新聞挖挖哇》中，曾分析過多位政治人物的未來發展，蕭湘居士認為賴清德生得好、長相好，做人處事有分寸，沒有本省外省的觀念，相當看好他。

蕭湘居士當時指出，包括陳菊、蘇貞昌、謝長廷，這些人的時代早就過去。民進黨中生代方面，林佳龍、陳其邁、林聰賢的面相，都不是賴清德的對手，唯有姚文智的面相和賴清德在伯仲之間，大膽斷言「民進黨以後是賴清德的天下」，推測賴清德有總統命。

如今隨著賴清德當選2024總統，該影片也被網友神搜出，蕭湘居士神預測，引發許多人熱議留言：「這麼多年來一直記得蕭湘居士對賴清德先生的讚不絕口」。

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