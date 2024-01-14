大陸河北省保定市一處水庫旁，日前發生一起「潑糞」事件，王先生市一名戶外露營愛好者，當天開車到水庫附近，看景色優美打算在此地露營，沒想到當地村民要求支付100元人民幣（約425元新台幣）的場地使用費用，但王先生拒絕付款，沒想到村民一言不合，就把水肥車開過來，沿路「潑糞」當場臭氣沖天，王先生只好開車離去。

根據大陸媒體《極目新聞》報導，這起「潑糞」事件發生在前天（12日），當天王先生和一名張性友人開著車到定市滿城區白龍鄉的一水庫附近的一塊空地準備搭帳篷露營。當他們開始將帳篷拿出來時，突然一名女子走了過來，說該土地是他們家的，所以必須支付100元的場地使用費用。

王先生認為對方沒有證據指出該土地是她的，所以並不打算付錢。怎料，女子竟然叫來了一輛水肥車，在空地上澆滿糞水，整塊地瞬間臭氣沖天，王先生的車子也無法幸免，輪子也沾滿的糞便。

此消息一出後，就有網友說若土地真的是村民的，那就不應該隨便在私家地點露營，而且村民獅子大開口的向王先生手100元，還「潑糞」逼退對方，這行為有點不妥。紛紛留言表示：「破壞水源地」、「這個做法我支援」、「真牛逼」、「一言不合就潑糞！霸氣」、「亂收錢真不應該」、「之前去也遇過，不知道是不是合法」。