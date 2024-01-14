美國前國家安全顧問海德利（Stephen J. Hadley）（後排中）在美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）（前排左）陪同下，搭乘聯合航空班機於14日晚間8時29分抵達桃園國際機場，美國在台協會（AIT）台北辦事處處長孫曉雅（前排右）前往接機。2人下機後並未發表談話，在外交人員的引導協助下，經環宇商務中心通關後離去。（陳麒全攝）

美國代表團將於今日抵達台灣，包括前國家安全顧問海德利（Stephen J. Hadley，左）、前副國務卿史坦伯格（James B. Steinberg，中）、AIT主席羅森伯格（Laura Rosenberger，右）。（合成圖／美聯社資料照片）

美國在台協會（AIT）今（14）日宣布，美國代表團將於今日抵達台灣，此行成員包括前國家安全顧問海德利（Stephen J. Hadley）及前副國務卿史坦伯格（James B. Steinberg），AIT主席羅森伯格（Laura Rosenberger）也將一同隨行。

第16任總統副總統大選13日投票，並於晚間發布選戰結果，最後由民進黨總統候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴贏得選戰，美國在台協會（AIT）14日發布新聞稿表示，美國政府將遵循先例，在台灣總統選舉後，邀請前資深官員以私人身分造訪台灣。

美國前國家安全顧問海德利（Stephen J. Hadley）在美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）的陪同下，搭乘聯合航空班機於14日晚間8時29分抵達桃園國際機場，2人下機後並未發表談話，美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅到場接機，一行人在外交人員的引導協助下，經環宇商務中心通關後離去。

至於前副國務卿史坦伯格（James B. Steinberg）則是在14日下午的5時55分，先行搭乘長榮航空BR226班機自新加坡來台。

AIT稍早聲明強調，美國政府是遵循先例，在台灣總統選舉後邀請前資深官員以私人身分造訪台灣。

聲明指出，代表團將於15日與台灣各界政治領袖會面，「傳遞美國人民對台灣順利舉行選舉的恭賀，表達對台灣維持繁榮、持續成長的支持，並重申我們長久以來對台海和平穩定的關切」。