2024年總統暨立委選戰落幕，台中市8席立委成功翻轉為國民黨6席、民進黨2席。其中4席由綠地翻轉成藍天。媒體人謝寒冰表示，這次台中翻轉，很大程度是因為盧秀燕，盧秀燕只要穩紮穩打，在藍軍內是非常有可能成為共主。

謝寒冰今(14日)在政論節目《新聞大白話》中表示，盧秀燕展現出她的實力，這次台中翻轉，一定很大程度是因為她。至於為什麼她的票沒辦法轉嫁到侯友宜身上？是侯友宜個人的問題。如果候選人本身可以得到選民認同，再加上盧秀燕加持，當然可以發揮整個效應。

謝寒冰接著指出，侯友宜本身一開始表現得跌跌撞撞，到最後這一個月，才開始比較上軌道，可能已經造成人家對他的印象不是很好。為了藍白合的關係，藍軍真正選舉衝刺是最後那個月而已，直到等到藍白合破局後，藍軍才真正走自己的路，整個時間根本嚴重不足，在這種情況下，侯友宜會敗北，一點都不奇怪。

謝寒冰認為，盧秀燕只要穩紮穩打，繼續走這條路。他認為，在藍軍內是非常有可能成為共主。