台北市萬華區環南市場消防系統異常噴灑出泡沫雨，所幸沒有攤商及顧客受波及，但北市議員指出，環南市場近來頻繁發生此狀況，要求市場處好好檢討，否則攤商如何好好做生意？市場處回應，明將清查環南市場2樓家禽區所有消防系統，了解設備異常原因及解方。

台北市議員洪婉臻指出，環南市場消防系統昨噴出泡沫雨，年關將近，攤商沒辦法好好做生意、民眾採購也不安心，尤其市場近來已發生3次消防泡沫雨，代表消防設施規畫有問題，到底要不要讓攤商好好生存？嚴格要求市場處好好盤檢、對症下藥，而非發生後推給人為或老鼠，實在太離譜。

台北市市場處表示，初步了解，環南市場二樓家禽區昨日中午因消防系統線路異常，在沒有人碰觸的情況下啟動噴灑泡沫，由於當時攤商已收攤，沒有攤商或客人受影響。

市場處表示，台北市消防局及廠商將在明日前往環南市場二樓家禽區，清查此處全部消防系統，了解設備異常原因及改善方法。