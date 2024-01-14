香港39歲男星周柏豪因在錄音室工作被發掘，出道主打歌創下亮眼成績，2010年起人氣急升，獲得許多歌迷追捧，在許多典禮都榮獲獎項肯定，甚至擊敗陳奕迅和張敬軒奪下「叱咤樂壇男歌手金獎」，他近年更跨足影壇與天后楊千嬅合作；近期他宣布要在美國和加拿大開演唱會，不料開唱前一週突宣布取消表演，還控訴主辦單位違約，主辦單位也不甘示弱，反控經紀公司單方面拒絕溝通。

周柏豪14日發布所屬經紀公司種星堂娛樂的中英文聲明，提到周柏豪的《周柏豪一起聲沙FanMeeting》北美巡演是首次在加拿大、美國舉行，台前幕後都已準備就緒，但卻與主辦方出現合約問題，無奈宣布北美巡演取消，退票事宜將由主辦單位處理，「籌備亦已進最後階段，我們一直努力嘗試與交涉，希望解決問題，無奈仍然無法改變結果」。

周柏豪也寫下心情：「現在要告訴大家一個令我非常憤怒和失望的消息，在多方協調無果情況下，美加見面會不得不取消，基於保密責任不能透露太多細節，但簡單原因是主辦公司不僅多次違背合約和安排失當」，他提到懷疑主辦公司隱瞞真實情況，有可能已經解散，是一間不存在的公司，周柏豪提到過程中有尋求法律協助，但結果仍無能為力，會盡全力敦促主辦方退票。

而主辦方也在當天發布聲明，控訴周柏豪經紀公司，完成約定後經紀公司卻單方面撕毀解決方案並且已讀不回，主辦方強調是經紀公司選擇放棄北美全部見面會，主辦方還在給出更好的調整方案，喊話周伯雄經紀公司：「請問貴公司是否可以重新恢復溝通來配合我們處理後續事宜？而不要選擇這麼幼稚難看的自保方法，謝謝」。

有粉絲表示馬來西亞場也是這樣，到現在還沒拿回錢，許多人也說酒店機票都買好了，甚至已經和公司請假，面對這樣的結果不免感到失望。