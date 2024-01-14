總統大選和立委選舉結束，年輕世代投票意向和中老年一代出現明顯落差。政治大學法律系副教授廖元豪直指，國民黨要在「文化戰爭」中建構正面形象，重新學習政治社會化，吸引年輕人、學者，加強網路經營，而中共若想抓住台灣人心，就要尊重台灣的民主、經濟體制。美國山姆休士頓大學副教授翁履中認為，目前兩岸的互信很弱，北京給外界的觀感很重要，建議可調整講話方式，讓人能夠接受。

《中國時報》、《旺報》主辦的「2024選後台灣新局兩岸關係座談會」14日上午在台北舉行，邀集台灣、中國大陸和美國的學者，共同探討未來4年在賴清德政府主政下，台灣的政治、經濟、兩岸關係等各領域將如何發展。

廖元豪直言，多達6成的民眾不想要民進黨繼續執政，很多人說「討厭民進黨」是台灣的最大黨，「可是如果你要這些人投給國民黨，他們其實投不下去。只靠『下架民進黨』的口號，國民黨是選不贏的，因為大家看不到國民黨明確的願景和承諾。」

廖元豪表示，美國現在到處在打左派右派的文化戰爭，「政治社會化是一個非常重要的歷程，但是藍營已經脫節很久，就是如何去影響社會、同時和社會對話。國民黨要開始去找出自己的目標，並建構自己正面的形象。」

「每當我參與藍營學者的座談會，九成的內容都是在談宏大的國際關係，會議邀請的法律學者通常都只有我一人，也絕少關注文化、藝術、社會學、教育、藝文等面向」，廖元豪舉例，「可是我和民進黨朋友接觸時的話題卻包羅萬象，諸如同志平權、性別歧視等議題，都和民眾生活直接相關。」

廖元豪呼籲，國民黨應多舉辦人文社會類的青年營隊，讓年輕世代從中嶄露頭角、多邀請學者籌畫撰寫政策白皮書，尋找企業合作補助藝文活動或研究案，培養出「戰友」般的情感連結、善用網路經營接觸各方領域的人士。

對於大陸當局想要抓住台灣人心，廖元豪認為，關鍵在於真正的尊重，包括台灣的民主和經濟體制。大陸在強調「一國兩制」之餘，對於台灣在中華文化、中華民族長遠發展當中具體展現的民主成果，如果大陸能不吝給予台灣多一點的肯定，肯定會減少很多敵意。

廖元豪建議大陸當局，開放陸生、陸客赴台，讓兩岸民眾自由互訪，「增加瞭解認識，人跟人親自接觸了，見面三分情，誤解就會少很多。」

美國山姆休士頓大學副教授翁履中也認為，目前兩岸的互信很弱，北京應該好好思考政治表演的話術，「當你對台灣講話，讓這些年輕世代的人，尤其是新世代的台灣人，覺得你在威脅我、你在給我恩惠，年輕人會質疑為什麼要接受這些？大陸一方面在努力提升國際形象，可是到目前為止還沒有搞清楚如何有效溝通。」