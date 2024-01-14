有關中共於東部戰區舉行軍演，國防部今(14)日表示，國軍對臺海周邊海空域狀況嚴密監控，目前並無異常。有關媒體報導之共軍演練動態，國軍將持續掌握監控。

另昨天總統大選投票日，共機沒有侵擾過海峽中線。國防部表示，昨天沒有共機出現在台海周邊，昨天6時至今天6時止，國軍偵獲共艦4艘次，在台海周邊活動。

國防部表示，昨23時6分在基隆西方75浬，偵獲1枚逾越海峽中線的中共空飄氣球活動，高度達2萬7000呎，目標於接近北部海岸前，23時28分消失。