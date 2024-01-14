山原立委伍麗華連任成功，14日透過手繪可愛的海報謝票，向支持者表達感謝。(伍麗華提供)

山地原住民立委伍麗華以3萬1874票連任成功，14日下午隨即展開原鄉謝票行程，競選團隊透過手繪謝票海報，以最有誠意的方式，來表達最深的感謝。伍麗華表示，感謝全台族人，用選票表達對他服務的肯定，將會邊工作、邊謝票，預計花一周時間完成全台謝票之旅。

伍麗華2020年以民進黨籍拿下首次山原立委，上任後堅持「族人在哪服務就到哪」，並在問政上有亮眼表現，成功將勤跑基層的服務反映在選舉得票上，綜觀全台各縣市及原住民地區，伍麗華在得票數及得票率皆有大幅成長。

其中，高雄市的那瑪夏、桃源、茂林3個原住民行政區，及屏東三地門鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、獅子鄉、牡丹鄉皆獲得最高票。比起2020年總得票數2萬5772票，總共成長6102票。

伍麗華表示，感謝全國族人朋友用選票對他表達肯定，給予認真做事的她相當大的激勵，選舉雖然結束但服務不會休息，將繼續推動各項原住民族權益法案及完成手邊各項地方建設、民眾陳情案等，預計花一周時間邊工作邊謝票，要用10倍的努力來報答選民支持。