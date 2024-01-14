雖然烏克蘭至今仍動盪不安，但舞團還是致力於維繫烏克蘭人民日常文化與生活，讓芭蕾能周周演出。（趙雙傑攝）

烏克蘭聯合芭蕾舞團聚集了因戰爭而流離失所的頂尖烏克蘭芭蕾舞者，他們在利沃夫國家歌劇院（Lviv National Opera）常規演出，並一邊為國際巡演做訓練。（趙雙傑攝）

舞劇《吉賽兒》是浪漫芭蕾極致代表，自1841年在巴黎皇家歌劇院首演以來一直深受觀眾喜愛，更在當代被譽為世界四大芭蕾舞劇之一。（趙雙傑攝）

享譽全球的頂尖芭蕾舞星、荷蘭國家芭蕾舞團兩位首席舞者維克多．凱克塔與瑪雅．瑪卡緹莉，近期隨烏克蘭聯合芭蕾舞團在台巡演多場次。維克多表示，他能深刻地感受到烏克蘭舞者對於舞蹈的熱情，並希望能將這份熱情傳遞給所有的觀眾。

曾在馬林斯基芭蕾學校習舞，之後擔綱舞團首席舞者的維克多，在俄烏戰爭爆發之時選擇離開馬林斯基，他表示，比起事業發展的野心，他更重視作為藝術工作者的道德感，「作為一個人、一個藝術家，我很開心能在這裡支持烏克蘭的舞者。」

本次製作來自烏克蘭西部大城的利沃夫國家歌劇院，雖然烏克蘭至今仍動盪不安，但舞團還是致力於維繫烏克蘭人民日常文化與生活，讓芭蕾能周周演出。

烏克蘭聯合芭蕾舞團聚集了因戰爭而流離失所的頂尖烏克蘭芭蕾舞者，他們在利沃夫國家歌劇院（Lviv National Opera）常規演出，並一邊為國際巡演做訓練。

舞團首席舞者艾爾森．馬魯森科（Arsen Marusenko）回憶起每次發佈空襲警報時，舞者必都須到防空洞集合彩排，壓迫與緊張氛圍令他歷歷在目。即使戰爭讓演出變得極為困難，但芭蕾舞者仍堅持訓練，期望大家能重新走入劇院，重返芭蕾與藝術的懷抱，並以烏克蘭聯合芭蕾舞團的名義至世界各地演出。

已三度來台的瑪雅回顧在國家戲劇院演出經驗，大力稱讚台灣劇院的工作環境，每次來台都能感受到演出團隊對於表演的用心，讓彩排、演出都十分順利。對於擔綱女主角吉賽兒一角，她特別提到在舞劇兩幕間角色狀態的轉換是一大困難，吉賽兒由生至死、經歷戀愛、心碎、復仇再到原諒的情緒，她必須透過肢體、舞步與細緻的表情來呈現，她努力詮釋讓台灣觀眾體驗到芭蕾演出的精粹。

這次演出的舞劇《吉賽兒》是浪漫芭蕾極致代表，自1841年在巴黎皇家歌劇院首演以來一直深受觀眾喜愛，更在當代被譽為世界四大芭蕾舞劇之一。烏克蘭聯合芭蕾舞團除了選擇以世界共通的芭蕾語言向國際發聲，更希望透過故事的核心精神，向觀眾傳達烏克蘭的境遇與祈願。

製作人保羅．高德瑞（Paul Godfrey）表示，「吉賽兒是關於愛情、背叛、死亡與救贖的一部作品，這些主題與舞者們有著強烈的共鳴，而『愛最終能戰勝死亡』，這個核心價值更是當下烏克蘭人民生活最完美的註解。」演出在1月20日至21日最終站至台中國家歌劇院。