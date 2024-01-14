許多子女面對家裡有房貸的情況時，可能會盡其所能幫忙繳納貸款。一位人妻分享，當初老公家裡全額貸款買了一間二手房，婆婆說繳完房貸就過戶，老公也因此從大學時期半工半讀，努力每個月繳納貸款，沒想到準備繳清時，婆婆突然強調「房子是我的名字！是我的！」，聲稱老公繳的是孝親費而非房貸，讓老公氣得怒轟繳完房貸就搬家，「這間房子就是妳的下半輩子！我也不會再給妳孝親費了！」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，婆婆過去全貸買了一間二手房，繳貸款不到3個月時，婆婆突然對老公說，「房貸給你繳，等繳完房子再過戶給你！」，老公因此從大學開始半工半讀，相當努力的支付房貸；讓他們沒想到的是，現在房貸快繳完、房價漲到翻倍時，婆婆突然說，「房子是我的，我兒子繳的不是房貸！是孝親費！」，要求老公繳清房貸後要繼續上繳孝親費。

原PO指出，婆婆同時聲明，未來如果兩人因為生小孩覺得房子太小，也得自己搬出去住，「房子是我的名字！是我的！」，老公因此決定繳完房貸後就搬出去住，更怒嗆婆婆，「妳以後吃喝拉撒、生病、臥床我都不會再拿錢出來，這間房子就是妳的下半輩子！我也不會再給妳孝親費了！」

對此，許多網友紛紛回應，「這樣就對了…不給孝親費也不養」、「我家的老人家也很會畫大餅來騙自己的子女⋯等達到她要的目的後⋯馬上翻口供，老人的嘴騙人的鬼」、「為什麼有些父母就是要跟兒女過不去」。