Cole Tucker pulled up to this weekend's @MLBDevelops DREAM Series to speak to some of the high school athletes in attendance.



And he brought his wife, Vanessa Hudgens! pic.twitter.com/iLG8d4cdXZ — MLB (@MLB) January 13, 2024

從洛磯隊成為自由球員的外野手塔克（Cole Tucker），本周他受大聯盟邀請，替官方主辦的「DREAM Series」（夢想系列賽）站台，並對在場高中球員發表勉勵話語，不過站在一旁的塔克妻子更吸睛，原來是好萊塢女星、曾在美國熱門音樂劇《歌舞青春》擔任女主角的凡妮莎哈金斯（Vanessa Hudgens），引起粉絲熱烈討論。

塔克報名參加2014年選秀會，在首輪就被海盜選進，可見對他期待之高，不過綜觀塔克職業生涯其實並不順遂，歷經5年登上大聯盟，始終無法兌現身手，去年和陣容參差不齊的洛磯簽下小聯盟合約，塔克期望能夠受到重用，但整季兩度被擺進DFA後，又回到小聯盟，只獲得5場大聯盟出賽機會，球季結束成為自由球員。塔克職業生涯打擊率2成16、5轟、攻擊指數0.584。

想要打好棒球，塔克認為需要每天不斷訓練和學習，「我在大聯盟遭遇首次困境，那時我22歲，打先發游擊手，慌張到魂不守舍。無論如何，你們之中總有人會成為明星球員，棒球可以為你帶來很多，但每一天的訓練都是必要的，這會是成功和失敗的分水嶺。」

比起球場表現，塔克場外人生得意許多，美國「時人雜誌」報導，凡妮莎哈金斯過去和許多男星交往，包括柴克艾弗隆（Zac Efron）、喬許哈契森（Josh Hutcherson）等人，最後都無疾而終，2020年則和塔克開始交往，並於去年12月完婚。塔克的感情世界羨煞他人，有網友眼紅說道，「憑什麼？他在大聯盟的WAR值可是負的。」、「他在場外也打了全壘打。」