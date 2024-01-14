2024總統大選揭曉，民進黨候選人賴清德、蕭美琴當選總統、副總統，國民黨侯康配落敗。針對國民黨這次的可能敗選原因，前立委郭正亮認為，侯友宜不夠強，還有如果這次選舉真的發生大棄保，民眾黨總統候選人柯文哲的票也不一定會去侯友宜那邊。

針對藍軍點名柯文哲競選總幹事黃珊珊是戰犯，郭正亮今(14日)在政論節目《新聞大白話》中表示，如果看到民眾黨總統候選人柯文哲實質的民調，可能不會當選，那會對國民黨候選人侯友宜有利，還是對民進黨總統候選人賴清德有利？他認為很難講。

至於國民黨總統大選為何失利？郭正亮認為，真正的原因，是侯友宜不夠強，然後柯文哲的票大部分是綠的，他不認為，如果這次選舉真的有大棄保，柯文哲的票會去侯友宜那邊；他也曾說過，柯文哲搞不好票會衝高，不過，是衝擊到賴清德的票。

郭正亮表示，民進黨的人對賴清德最後得票率只有40%，也很失望，很多人認為他應該是42%起跳，也就是600萬票起跳，甚至有人樂觀認為是45%，結果賴清德才拿到558萬票。因此，郭正亮點出，不要以為柯文哲的票，若發生棄保會到侯友宜那邊。