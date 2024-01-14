昨(13)日2024總統立委選舉大選順利結束，有女網紅在開票前投完票後，秀出自己的自拍照，原本是要提倡大家多多參與投票，沒想到，照片一出現，立刻引起網友暴動喊「在一堆手照中異軍突起」、「到底想逼死誰啊」、「欸！？可以這樣的嗎？」，原來，女網紅將圓圈章蓋在自己的胸部上，還羞喊「印泥好多汁喔，你投票了嗎？」。

一名女網紅「退租囉～房東太太」，昨(14)日在社群平台X，貼出投完票後的自拍照片，並在貼文寫下「印泥好多汁喔，你投票了嗎？」，原本是想提醒大家多多參與投票，不料，PO出的自拍照竟是將投票的圓圈章蓋在豐滿的酥胸上，還露出深邃的事業線。

提倡多多參與投票自拍照在網上曝光後，網友全歪樓喊「我跟你拼了」、「在一堆手照中異軍突起」、「到底想逼死誰啊」、「欸！？可以這樣的嗎？」、「我剛剛才和別人建議這樣用」、「這可想而知你對這次選舉多麼熱情，都把印章蓋成櫻桃了」、「可惡輸了！（什麼？）」、「這亮票亮到眼張不開了啦」、「等等，這會開啟要蓋在那邊的挑戰吧」。

看到網友熱情的歪樓回應，女網紅也歪樓並語帶雙關表示，「讓我看看你到底蓋了多少章在身上」、「是否後悔沒有蓋在神秘的地方(?」、「我想說大家都在亮拳頭，這個世界需要一些和平的氣息（？）」、「我有請選務人員幫我吹乾，欸」。