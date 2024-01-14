王世偉女兒王心楀（右）接受配音指導陳雪甄的魔鬼訓練，獲大幅成長。（原金國際有限公司提供）

導演王世偉歷時10年打造的台灣動畫電影《妖怪森林》，14日舉辦首映會，王世偉攜配音員陳雪甄、徐灝翔、王宥謙、王心楀上台分享心路歷程，當中陳雪甄同時擔任配音指導，並向王世偉推薦女主角配音人選，不如就找他自己的女兒王心楀擔綱。

王世偉回憶說：「這部作品本來預計她（王心楀）4歲要做給她看，但一直到她13歲才上映，就變成女主角，從做給她看變成她來演，也是因為雪甄老師的建議，我覺得風險很大，畢竟她就是素人嘛。」是否找女兒當女主角可以省錢？王世偉搖頭說：「找女兒來的成本非常高，專業的人可以兩天配完音，找我女兒要6到8天，還有1對1的魔鬼訓練，成本貴4倍。」

另1位主角找來童星王宥謙配音，他曾演出台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》、《一家團圓》，表示本來以為配音比演戲簡單，因為可以直接看台詞不用背，但沒想到配音時不能有大動作，所有的情緒都要從心裡出發，不能影響到聲音的表現，陳雪甄也建議他靠道具輔助，於是他配生氣、打鬥等怒吼戲的聲音時，會帶1隻在IKEA買的鯊魚娃娃來揉捏，藉此釋放聲音。

王宥謙一開始有點放不開，不過一進入完全真空的錄音空間，只能聽到自己的聲音時，他就完全放飛自我，性情大轉也讓王宥謙的媽媽感到很驚訝，媽媽表示這次經驗讓他對配音產生興趣，並希望能繼續進修參與更多作品。