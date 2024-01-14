台東呂姓男子去年10月間夥同鍾姓男子，至林地竊取貴重牛樟木及紅檜，總重逾120公斤，價值近3萬5000元，由於載運途中，牛樟木飄散濃厚氣味，遭警方當場查扣，後又再呂男住處查獲4公斤牛樟木，2人涉違反森林法，呂男處1年10月徒刑，罰金105萬元；鍾男處1年徒刑，罰金100萬元，緩刑2年。

判決書指出，48歲呂男去年10月29日晚間開車至成功鎮，與鍾男會合一同前往近關山事業區地28林班地，呂男使用鏈鋸及手鋸等工具盜取8塊牛樟木及1塊紅檜根系，總重120.5公斤，其中牛樟木現值3萬4704元，隨後2人將木塊搬運上車離開現場。

台東關山分局盤查時聞到濃厚牛樟木氣味，當場查扣不法所得牛樟木、紅檜根及做案工具，另經呂男同意搜索其住處，再查獲4塊、總重4公斤的牛樟木，現值1152元，為呂男先前於林班地拾取得手。經鑑定2批牛樟木價值3萬5856元，紅檜根無法成材利用，現值難估。

台東地方法院認2人為圖一己私利，侵害國家重要森林資源，違反森林法， 呂男處有期徒刑1年10月，併科罰金105萬元；鍾男處有期徒刑1年，併科罰金100萬元，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，提供100小時義務勞務。