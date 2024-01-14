丹麥是女王瑪格麗特二世(Queen Margrethe II)已在位超過50年，在去年底，表示將會因身體因素，選擇自行退位，今天正式簽訂退位聲明。

美聯社報導，星期日，數千人聚集在哥本哈根市中心，見證世界上最古老的君主國之一的歷史性時刻。當地時間下午2點，瑪格麗特二世簽署退位令，大約一小時後，她的長子弗雷德里克(Christiansborg Palace)將在克里斯蒂安堡宮(Christiansborg Slot)的陽台上，宣佈擔任新國王，名為弗雷德里克十世(Frederik X)。

這確實是歷史時刻，因為現年83歲的瑪格麗特，成為近900年以來，第一位自願放棄王位的丹麥君主。

瑪格麗特以的退位聲明，震驚了整個丹麥，就連丹麥首相弗雷德里克森(Mette Frederiksen)也事情並不知情，直到發布消息前一刻才得知。甚至女王對家人也不透露太多自己的意圖。據丹麥媒體《Berlingske》報導，瑪格麗特女王是在聲明的前三天，才通知了自己的長子弗雷德里克，與次子約西姆(Joachim)。

丹麥王室專家拉森(Thomas Larsen)說：，「女王已經登基50多年了，她是一位非常受尊敬和受歡迎的人物，所以人們沒有預料到這一點，我們都感到震驚。」

上一次丹麥君主自願退位已經是1146年的事，當時國王艾瑞克三世(King Erik III)決定退位，並隱循進入聖卡努特修道院(St. Canute's Abbey)。歷史上對此事的記載很少，所以後人也不知艾瑞克三世的退位原因。

丹麥的君主制，起源於10世紀的維京國王「老高姆」(Gorm den Gamle)，是歐洲最古老的國家，也是世界上最古老的國家之一。

與英國不同，丹麥沒有加冕儀式。首相將在克里斯蒂安堡宮的陽台上正式宣布腓特烈為國王，克里斯蒂安堡宮設有政府辦公室、議會和最高法院以及皇家馬厩和皇家接待室 。

這次退位將使丹麥擁有兩位Queen。瑪格麗特保留她的頭銜，而弗雷德里克的澳洲妻子瑪麗(原名瑪麗‧伊莉莎白‧唐納森 Mary Elizabeth Donaldson)，也會被稱Queen。他們18歲的長子克里斯蒂安(Christian)將成為王儲和王位繼承人。丹麥王室自15世紀之後，名字就一直是「弗雷德里克」與「克里斯蒂安」兩個輪流使用。