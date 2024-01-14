2024總統大選落幕，賴蕭配當選中華民國正副總統。國民黨在藍白破局後雖組成氣勢不弱的侯康配，但終究因為民眾黨柯盈配拒絕整合，導致在野雙輸局面。名嘴歷史哥李易修13日當晚發文直問「誰是罪人？」不少網友都點名柯文哲以及柯競辦總幹事黃珊珊。

歷史哥13日晚間在選情逐漸明朗後，在臉書發文喊「【大怒罐】誰是罪人？」有人在留言區PO出民眾黨總統落選人柯文哲選前放話的影片，他說：「我選後再來一個一個對，到時候就知道，誰是在做假民調？」還有人貼出黃珊珊喊「但是絕對不可能是第三名」的新聞畫面截圖。

網友表示「33啊」、「沒事，我是庶民百姓，命也沒有比任何人尊貴！只要大家都不怕，都不要是非黑白，都不擔心怎麼教育下一代！我又怕什麼呢？不過，第三名候選人，絕對值得被罵祖宗八代！千古罪人！這個名號，當之無愧！」、「不是說有6百多萬票？結果是老三」、「就說難柯一夢吧！不要再說沒有輸，就是輸了！可悲的台灣人要一起承擔共業」、「黃33」、「柯老三+黃老三」、「說謊成性的柯33」、「白蓮教」。

還有人說「最大戰犯就33媽」、「柯文哲、黃珊珊」、「真的要找一個出來，黃33逃不了」、「看誰是老三」、「自以為最科學的辣個男人」、「打死不退的那位」、「老三自我感覺良好」、「反正不合就是一起陣亡，破局那天就看透了」、「相信『求真』的人」、「感覺台灣人民很想戰爭」、「小英女孩」、「第三名的戰狼小姐姐們」、「所有挺民眾黨的」、「母姐會」。