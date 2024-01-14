受到全球矚目的2024年台灣大選和平且順利地結束，各界對台灣未來處理對中國與美國關係賦予高度關注。台灣中華和平發展智庫總召集人鄭龍水博士接受媒體訪問時指出，賴清德上台後將會在課綱上加強「去中國化」，美國仍會設法約制賴清德就任後過度台獨的行徑。

鄭龍水接受《東網》訪問時指出，賴清德得票率僅有40%，反應出要下架民進黨的力量轉強。而以賴清德過往一貫台獨言行，上台後一定會更加在課綱去中國化且更加配合美國，讓台灣變成火藥庫。不過，美國會想辦法約制賴清德當選後的過度台獨行徑。

至於大陸方面可能採取的行動，鄭龍水說，選前大陸一直就有動作，包括取消《海峽兩岸經濟合作框架協議》12項石化產品關稅減讓。如果民進黨繼續反中，大陸會採取更強硬的經濟戰略，例如減少陸客來台，估計台灣將因此損失80至120億美元，內需經濟持續受挫。

他表示，大陸目前應該不會動武，也沒必要動武，但是還看不出會不會採取武嚇行動。目前美國即將大選，內部緊張將會讓台灣形成美國選舉的一個墊腳石，台灣還是被當作棋子，中美關係的變化也將牽動着台美關係，這部分值得留意。

鄭龍水分析賴清德勝選原因時指出，藍白合破局是主要因素，其次是抗中保台牌再次奏效；侯敗選原因也是因藍白不合，加上賴清德一直指控侯是中共代理人；柯敗選則是因為新興政黨基礎尚薄弱。

在新一屆立法院席次上，鄭龍水分析說，3黨立委議席如不過半，綠營一定想盡法拉攏民眾黨合作，極盡一切的利誘及恐嚇。但他警告，若綠白合作，可能就會步上過去時代力量和綠營合作，親民黨和國民黨合作的後塵，較小的政黨會因此泡沫化。