黃丞邦與陳玹宇、吳秉宸和黃禮豐兩對CP一起現身見面會。（三立電視提供）

黃丞邦與陳玹宇見面會狂撒糖。（三立電視提供）

黃丞邦聽到陳玹宇唸出親筆寫給他的信，感動落下男兒淚。（三立電視提供）

黃丞邦、陳玹宇現場玩遊戲，朦眼在對方身上找出青鳥道具。（三立電視提供）

黃丞邦、陳玹宇現場玩遊戲，朦眼在對方身上找出青鳥道具。（三立電視提供）

BL影集《VBL》系列《保留席位》14日舉辦售票粉絲見面會，男主角黃丞邦、陳玹宇與近300名粉絲在電影院內一起提前觀看完結篇，並與每位粉絲面對面擊掌。現場以大螢幕播放吻戲，粉絲尖叫聲不斷，陳玹宇害羞到耳朵通紅。將於2月初接力播出的《恆久定律》男主角擔任嘉賓出席，讓粉絲驚喜不已，身高差距為12公分的吳秉宸和黃禮豐有著最萌身高差，粉絲直呼一次嗑到兩對CP撒糖秀甜蜜，糖份值爆表。

《保留席位》播出3個月將迎來完結篇，黃丞邦劇中飾演面冷心熱的餐廳老闆，對陳玹宇飾演的傻氣呆萌小說作家主動出擊，黃丞邦在戲中教陳玹宇體驗戀愛滋味，是一部以成熟魅力「細火慢燉」獵捕感情小白兔的戀愛故事。

男主角黃丞邦、陳玹宇分享試鏡到拍攝到宣傳以來的心路過程，都說依靠彼此給很大的安全感。黃丞邦說：「演出古勁這個角色讓我體會到愛情是要靠自己抓緊時機把握的，對我本來比較看淡感情的部分有點改變。」第一次擔任男主角的兩人，對粉絲的支持表達感謝，黃丞邦說：「我不太會主動表達自己，我有收到每一位粉絲的每句鼓勵和寫的信，其實我私下都在每一位粉絲的信上，親筆寫下我的回信。但我從沒有PO出來，這是我自己的紀錄。」

陳玹宇說著對粉絲的感謝，情不自禁大哭：「我努力記得今天在場每一位粉絲的臉，是你們讓我把碎掉的自己拼湊起來。我會繼續前進成為你們的驕傲。」

《保留席位》戲中有寓意幸福的象徵物：青鳥，黃丞邦與陳玹宇現場將青鳥形狀氣球送給接力播出的《恆久定律》男主角吳秉宸、黃禮豐，希望傳遞幸福綿延不斷。黃丞邦、陳玹宇現場玩遊戲，要朦眼在對方找出青鳥道具，朦眼後由吳秉宸、黃禮豐的口述引導，以雙手在對方身上「摸索」，找出6公分大小的戲中木製青鳥擺設道具，黃丞邦信心十足說：「我們很了解彼此的身體，」

吳秉宸將青鳥道具藏在黃丞邦衣服裡的肚臍部位，吳秉宸開玩笑對找尋青鳥的陳玹宇說：「我藏的地方很隱密，你要很徹底搜尋才能找到。」黃禮豐也開玩笑引導陳玹宇的手往黃丞邦的胸肌和敏感部位摸去，讓陳玹宇當場耳朵發紅，直呼：「這害羞程度比拍吻戲還高很多耶！」黃丞邦則表示劇中吻戲是從門口不停親吻一路邊走邊親到房間床上，「今天這遊戲小兒科啦。」

現場黃丞邦、陳玹宇唸出親筆寫給對方的信，黃丞邦感動落下男兒淚，陳玹宇立刻心疼抱住他：「我從沒看阿邦哭過。」黃丞邦說：「因為演出古勁要揣摩比我大10歲的角色，我其實壓力很大，因為從角色心境，表演聲線等，我要求自己有很大改變，也很怕自己辜負大家對我的期待。有句話我們一直都對彼此說：你很努力了，你要相信自己真的很好。」陳玹宇說：「只有丞邦知道我在有些鏡頭笑容的背後，當時是帶著多少自卑和脆弱。你會在睡前問我『還好嗎？有什麼事都能跟我說』。謝謝丞邦成為我的太陽。」黃丞邦說覺得陳玹宇本身就很棒，希望他要相信自己，「因為我一直都很相信他」。

陳玹宇表示在確定角色後，兩人相約看展，也會一起吃飯聊天，熟悉之後互相分享了許多過往，建立起對彼此的信任感。對於總習慣把負面情緒留給自己的陳玹宇，黃丞邦不斷鼓勵他，讓陳玹宇感動落淚。後來還熟到會和對方的朋友一起吃飯聊天。談起相處感覺，陳玹宇表示，如果不認識黃丞邦，會覺得他是個偏木訥的人，但其實他都在默默觀察周邊的人：「一開始他沒那麼快跟大家接上軌道，我是那種很快跟大家熟起來的，所以我們算是互補，在劇組時，我剛好可以帶著他」。